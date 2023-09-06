民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹的老家，遭踢爆頂樓有鐵皮加蓋，柯文哲母親何瑞英受訪時還稱「這個防火巷都我的」引發爭議。對此，柯文哲今（6）日強調，若真的被判定違建該拆就拆，不過柯也特別提到防火巷的鐵門並非他家安裝，並斥責媒體做假新聞。

柯文哲今天上午召開首場醫療政見記者，會後召開記者會時被問及違建相關問題。柯文哲笑稱，要不是有新聞，他都忘記家裡有5樓，並透露至少有20年沒有上5樓看過，上面什麼東西他也沒看過。柯文哲提到，那是30年前就有的，但中間改建過一次，並強調若真的被判定違建，該拆就拆。

另外，針對防火巷議題，柯文哲透露柯媽媽氣得要死。柯文哲痛批媒體把受訪影片前、後段剪掉，並強調鐵門不是他們家裝的，也許地是他們家的，但鐵門是別人裝的。柯文哲痛斥媒體僅剪輯柯媽媽稱「地是我們的」，把「別人家裝的」剪掉，接著再做新聞稱他家有違建、防火巷做鐵門，晚上再有律師出來說涉及公共危險。

柯文哲感嘆表示，如果明明知道是假新聞，到底要不要譴責媒體。柯文哲也透露，若有記者去他家，柯媽媽都會請吃飯，他也笑稱已向柯媽媽表示，不要以為請人吃飯，就不會被做新聞陷害。