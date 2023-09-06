高寮大橋上游堤段怪手趕工，保持最大疏濬量能量。（第九河川局提供／王志偉花蓮傳真）

海葵颱風在花蓮南區玉里降下超過800毫米雨量，南區重要河川秀姑巒溪水暴漲，造成當地大禹、高寮周邊農田疑被倒灌大水淹沒。第九河川局今天說，為因應颱風防洪安全，近5年來已在秀姑巒溪疏濬約383萬立方公尺，穩定砂石供應需要，今年預計也將完成疏濬150萬立方公尺，增加秀姑巒溪河道通洪安全。

農業部長陳吉仲昨天到玉里鎮勘查大禹里積水不退的農田，農民反應，去年地震後農田和水圳隆起變形，應該往西排到水圳的水排不出去，秧苗全泡水。玉溪地區農會理事長張添富說，農水路排放到秀姑巒溪碰到溪床淤積，每次大雨就造成大水倒灌農田，建議疏浚河道。陳允諾，將主動協助縣府跨部會合作，做好治水。

第九河川局長王國樑表示，為應河防安全及擴大通洪斷面兼顧穩定砂石供應需要，持續辦理秀姑巒溪河川疏濬工作，於2016起於樂樂溪匯流口、豐坪溪匯流口以及卓溪匯流口辦理疏濬工程，2021年起進行高寮大橋上游段疏濬案中，目前已清疏95萬立方公尺土石，預定到20124年可完成疏濬150萬立方公尺，增加秀姑巒溪河道通洪能力。

王國樑表示，今年度水利署亦協助爭取中央經費補助縣府約3159萬元一般性清淤工程費辦理清疏，縣府已分配約半數到各鄉鎮公所，其餘由縣府以開口合約方式統籌執行。針對秀姑巒溪酸柑、無尾溪、春日及宮前等排水，亦已於汛期前加速辦理完成清疏作業，確保排水順暢以達防災減災目的。

王國樑強調，對於防汛整備工作不敢掉以輕心，會持續加強河道疏濬及清淤作業，並於颱風豪雨後持續滾動式檢討及加強監控。