新學年開始，爸媽帶著孩子開心採買新文具及新參考書，但家中不再需要的參考書先別丟；台北市環保局表示，大家手上不用的參考書可以捐贈到環保局的延慧書庫，不但能解決參考書的去化問題，也能幫助弱勢家庭的孩子們利用二手參考書，獲得寶貴的學習資源。

環保局指出，延慧書庫自2013年成立以來，持續收到社會各界如民眾、學校等團體熱心捐贈二手書，兌換及索取書籍從成立第1年的9千餘冊，至今第10年已多達47萬餘冊，成果逐年成長，嘉惠眾多學子。

環保局表示，為了讓升上新學年的弱勢家庭學童，獲得更多的學習資源，邀請民眾將家中不再需要的各種版本二手參考書捐贈出來，幫助有需要或弱勢家庭的學童，透過書籍循環再利用，不僅減少家中囤積的煩惱，還可以讓書籍延伸價值，利人又利己。

環保局呼籲，民眾或學校、書局、出版社等團體如欲捐贈二手參考書，可將要捐贈的書籍整理綑綁好，於垃圾清運時間每周一及周五紙類回收時，直接交由環保局線上資源回收車，並請於明顯處註記「給延慧書庫」，讓清潔人員知道，而如欲捐贈的書籍已達200本(含)以上，可直接聯繫居住所在地的環保局區清潔隊預約收運時間及地點。