越南籍阮姓男子今年3月持觀光簽證來台，卻趁機「脫團」逃跑，與潘姓同鄉會合後，一起在高雄工地非法工作，結果工作沒幾天，阮男就與潘男被警方查獲。雄檢依偽造文書、藏匿人犯等罪起訴阮男、潘男2人。

起訴書指出，阮姓男子今年3月10日以觀光名義成功來台，但他卻趁旅行社領隊不注意時，趁隙脫隊，由同鄉的潘姓男子接應，到高雄工地非法工作，未料工作不到10天，就被警察查獲，移送高雄市專勤隊偵辦。

雄檢偵辦時，潘男則辯稱不清楚阮男脫團，有跟他說簽證時間到時要自己離開。但根據通訊軟體發現，潘男在阮男脫團後，隨即傳送他的住處地址給阮，與他會合，還指示阮男須等旅行團抵達高雄後，才能脫團逃跑。

檢方綜合事證，認定潘男早就知道阮持旅遊簽證來台，阮男本就計畫脫團後在台非法工作，不採信潘男說法，依偽造變造或登載不實之文書罪嫌起訴阮男，潘男則依藏匿人犯罪起訴。