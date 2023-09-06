澎湃新聞6日報導，大陸水利部宣布，第18屆世界水資源大會將於9月11日至15日在北京國測國際會議會展中心召開。本屆主題是「水與萬物：人與自然和諧共生」。下設：「變化環境下的『水資源一人口一經濟一生態』紐帶關係」，「提高用水效率和效益完善水公共服務」，「建設韌性防災減災體系」，「提升水生態系統品質和穩定性」，「推進可持續的智慧水利基礎設施建設」，「水治理與管理創新」等6個分主題，反映國際社會對涉水問題關注焦點。

此外，大會還將發布重要成果《北京宣言》。大會共識與包括中國經驗在內的倡議將在北京宣言中呈現並分享。

大陸水利部副部長劉偉平說，中國占全球6％淡水資源，保障了全球近20％人口用水，在實現聯合國2030年可持續發展議程涉水目標方面取得了重大進展，為全世界可持續發展作出了巨大共用。世界水資源大會是國際水資源領域參加人員範圍最廣、影響範圍最大、專業水準最高的學術會議之一，是世界水議程、水政策和水科學知識分享的重要國際交流平台。當前，國際社會對涉水問題重視程度空前提升，期待在水問題上凝聚更多共識，期待中國在水問題上貢獻更多經驗和智慧。

經大陸國務院批准，水利部申請與國際水資源學會共同主辦第18屆世界水資源大會，並於2019年獲得第18屆世界水資源大會主辦權。這是世界水資源大會第一次在中國舉辦。

劉偉平說，國際方面，預計將有來自有關國家政府部門、科研學術機構、大學、企業及涉水國際組織的近600位代表赴中與會。國內方面，水利部各流域管理機構、中國南水北調集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、部分地方人民政府代表和有關研究機構、大專院校人員等近700人參加會議。

大會將舉辦四場高級別全體會議，每一場都邀請了涉水領域世界知名專家作主旨發言或參加討論。會議期間將舉辦專場會議，由來自世界各地的有關組織圍繞大會主題和分主題，就某一具體領域進行研討。還將舉辦專題會議，參加專題會議並在會上演講的都是向大會科學委員會提交論文摘要的論文作者，他們對有關水問題具有深入的研究。另外，大會還將舉辦邊會，由重要涉水國際組織或機構舉辦，圍繞世界水問題或水議程，助力實現聯合國 2030 年可持續發展議程涉水目標。

這次大會還將同期舉辦涉水領域成果展覽。各國獨具特色的水管理技術與經驗、涉水產品及其生產技術與工藝等將在展覽中呈現。