大陸工業和信息化部、財政部5日聯合發佈《電子資訊製造業2023—2024年穩增長行動方案》。至此，大陸10大重點行業穩增長方案全部發佈。大陸工資訊運行監測協調局局長陶青表示，穩住這些重點行業，基本上就穩住了工業經濟。大陸工信部更表示，當前工業經濟處於疫後固本培元期，將根據工業經濟發展的情況，研究謀劃進一步政策，促進實現質的有效提升和量的合理增長。

針對《電子資訊製造業2023—2024年穩增長行動方案》，大陸工信部電子資訊司副司長楊旭東表示，工信部將依託技術和產品形態創新，促進傳統領域消費升級，培育壯大先進計算、虛擬實境等新增長點。

近期大陸工信部陸續發布包含鋼鐵、有色、石化、化工、建材、機械、汽車、電力裝備、輕工業、電子資訊製造業等10大重點行業穩增長方案。上述行業規模大、帶動性強、關聯性高，增加值合計占規模以上工業的7成左右。

進一步盤點10大重點行業的穩增長方案，大陸官方政策堅持供需兩側發力。一方面著力恢復和擴大重點領域需求，促進投資、消費、出口共同發力，厚實工業穩定增長基礎；另一方面，著力搭建高品質供給體系，穩產業、育企業、建標準，激發工業增長內生動力。