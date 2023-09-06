嘻哈歌手MC HotDog（熱狗），日前推出最新作品《髒藝術家》，新歌《樓下的房客》MV原定在8月24日上線，沒想到未能如期上架，連串流平台的歌曲也遭刪除，他昨(5日)坦承抄襲漫畫家朱德庸出版的書籍某篇章，除了鄭重跟對方道歉之外，也積極洽談授權事宜，朱德庸稍早也針對此事作出回應。

MC HotDog坦承抄襲朱德庸的作品，自認：「犯了非常低級且嚴重的錯誤」，除了將歌曲緊急下架，未來也不會收錄於新專輯，接著公開向朱德庸致歉，強調積極與對方洽談授權事宜，根據《ETtoday星光雲》報導，朱德庸指出這首歌發行時，就發現作品遭抄襲，如今要的是對方公開道歉跟澄清，但不願意在此狀況授權，畢竟過往授權都是經由雙方詳細規劃才定案，如今完全不符程序。

朱德庸強調大多數時間都埋首創作，長久來都在宣傳原創的重要性，如今發生此事，心情上難免受到影響，但由於自己算小有名氣，能獲得別人公開道歉，至於其他相同狀況的人，就不一定能夠這麼幸運，強調希望藉由此事，能讓所有人學習到如何尊重原創。