「國寶美女」林青霞1994年與香港富商老公邢李㷧結婚，2018年傳出婚變，但林青霞否認說：「我的家庭幸福美滿」。近日，林青霞力挺香港的「腦智同護」服務計劃，呼籲重視對長者的健康照護，她透露婆婆生前得失智症，邢李㷧請傭人照顧媽媽，又怕母親害怕陌生人，便請傭人佯裝是母親的「朋友」，才讓婆婆在人生的最後幾年多了幾分安全感。

由於生育率降低，各地都進入老齡化社會，香港也不例外，據《香港01》報導，香港中文大學與昔日校長高錕合作的慈善基金，最近將重心放在推廣「腦智同護」計畫，提供長者腦部健康評估服務，而此活動得到林青霞支持力挺，更大力贊助，她受訪表示，目前70歲以上的長者有1/10罹患腦退化症，她身邊也有案例，就是老公邢李㷧的母親。

林青霞5年前否認婚變。（圖／中時資料照片）

林青霞指出，婆婆過世前10多年便被診斷出罹患腦退化症，一開始大家以為指是婆婆記憶力變差，常問相同問題，或是起疑心認為東西不見就是有小偷，因此情緒容易失控，送醫後才發現是腦退化，而邢李㷧知道母親節儉，佯稱請來的看護是婆婆的「朋友」，若需要住院，「婆婆的朋友」會稱是別人送的禮物，就當作是「staycation（宅度假）」。

林青霞表示，罹患失智、腦退化的長者多半抗拒社交、做運動，家人必須多花心力跟患病的長者聊天，盡量減少指責，她也分享，聽說高錕當年得到腦退化症後，常誤以為黑色的東西是「洞」，因此他的家人為了防他一人單獨出門，就會在門口擺上黑色地毯，讓他沒辦法出門，保護患者的安全。

而林青霞5年前傳出婚變，還一度傳出她跟秦漢大復合，引來她本人回應傳言太離譜，過去上實境秀《偶像來了》，林青霞說到決定結婚的主因，更是表示當時拍戲拍久了，想要有一個家，而邢李㷧的出現滿足了她的期待，也給了她一個港口，去年有網友留言調侃林青霞，說：「姐姐娶我」，她回應是「有夫之婦」，間接回應謠言，如今再提到丈夫與婆婆，更證明婚姻狀態無異。