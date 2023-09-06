台南市北區這棟透天厝原本滿植爬牆虎，海葵颱風過後，綠籬被吹落，遭網友形容「是脫皮嗎？」(曹婷婷攝)

台南市北區公園路一處4層樓透天厝原本綠油油一片「爬牆虎」，是不少路過民眾及鄰居眼中美麗的風景，不過，海葵颱風過後，整片圍籬遭吹落，頂樓空了一大塊，網友趣稱「是脫皮嗎？」還有網友形容是化妝前卸妝後。

屋主張錦興出面說，大概10年前發想用植物點綴圍牆，因綠籬可以阻擋太陽光的熱，他覺得是相當環保的一件事，尤其，到了夏天，有綠蔭遮蔽的室內溫度就能降下3度溫度。不過，他提到，海葵颱風來襲後，把綠蔭吹掉了一大半，會想辦法再回復原來的美景。

不少鄰居都說，整棟透天厝都有植物攀滿牆，遠遠看很美，而且一年四季感覺不一樣，春、夏都是綠油油風景，到了秋天、冬天也會轉換不同風景；也有鄰居說，很可惜被颱風掃下來，「原本整片綠油油，每天經過感覺很舒服」。

由於不少人好奇整間屋子被植物遮蔽，要怎麼修剪？屋主說，平日從每扇窗戶伸手出去拿剪刀修，沒甚麼難度，這次被颱風掃落後，整體樣貌被破壞，接下來新的植物再繼續生長，應該就能回復原來景觀。