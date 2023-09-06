美國達美航空客機上，一名乘客嚴重腹瀉、「一路拉」，迫使客機緊急折返。

美國達美航空公司（Delta Air Lines）客機因乘客嚴重腹瀉，「一路拉」、排泄物「滴滿」走道、機艙臭氣沖天，導致機長緊急返航，這起離奇事件引發各大外媒關注。如今機上畫面公開，影片顯示走道上留下一灘又一灘的巧克力色液體，上頭還鋪了白色紙巾，只是紙巾也被浸濕成深棕色。畫面太過衝擊，令網友驚呼：到底怎麼噴的？

達美航空一架空中巴士A350型客機，1日晚間從喬治亞州亞特蘭大起飛、前往西班牙巴塞隆納，不料飛行2小時就緊急折返，機師通知塔台時言簡意賅，簡短表示「飛機上到處都是乘客的腹瀉」，另一名機師通報時說，機上發生「生物危害事件」，一名乘客「一路拉」。

Footage from Barcelona-bound Delta flight that was forced to return to Atlanta shows aftermath of passenger's horrific bout of diarrhea that caused 'biohazard issue' https://t.co/IHhesJ9Ue8 pic.twitter.com/U78HDKWOdL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 6, 2023

相較於機師的婉轉說法，乘客的反應就相對直白，有乘客在社群媒體上表示，排泄物「滴到」機艙走道，味道「很可怕」，就算機組員用香草味的消毒劑清潔，仍掩蓋不了屎味；也有網友說，看過機上照片，排泄物真的滴了「整個」走道。

如今排泄物「滴滿走道」的說法有影有真相，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，網友史旺森（Xansby Swanson）在社群平台X（前身為推特）分享機艙影片，畫面中，走道上留下一灘又一灘的巧克力色液體，上頭還鋪了幾張白色紙巾，不過紙巾也被液體浸濕、染成深棕色，可以說排泄物真的「流了整個走道」。

Pretty much how Ned explained. Haven’t laughed harder than his phone call to me at midnight to explain why he was still in America. He said it was the funniest thing he’s ever experienced. — Xansby Swanson (@arbyswehavethe2) September 5, 2023

史旺森說，這是搭乘該班機的小弟拍下的畫面，小弟原本要出國，但在半夜打給他說自己還在美國，因為「有人在走道上拉屎」，樂觀的小弟還說，這是他所經歷過「最有趣的事」。

Lil bro headed abroad rn but his plane had to go back to ATL an hour into the flight bc someone shit up and down the aisle😂😭 — Xansby Swanson (@arbyswehavethe2) September 2, 2023

不過看了影片的網友們震驚不已，有人留言「太狂了」，也有人問：「到底怎麼擴散到這麼遠？」史旺森6日上傳影片後，不到一天已有超過210萬人次觀看。

Someone please link me to any explanations of how it spread that far. — Million Dollar Gabey (@Gabewatch) September 6, 2023

該班機返回亞特蘭大後，地勤人員清理了5小時，包括換掉整個地毯，才把機艙清乾淨，有乘客稱，他們回到機上時，機艙內「完全沒味道」。