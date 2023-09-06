美國達美航空公司（Delta Air Lines）客機因乘客嚴重腹瀉，「一路拉」、排泄物「滴滿」走道、機艙臭氣沖天，導致機長緊急返航，這起離奇事件引發各大外媒關注。如今機上畫面公開，影片顯示走道上留下一灘又一灘的巧克力色液體，上頭還鋪了白色紙巾，只是紙巾也被浸濕成深棕色。畫面太過衝擊，令網友驚呼：到底怎麼噴的？
達美航空一架空中巴士A350型客機，1日晚間從喬治亞州亞特蘭大起飛、前往西班牙巴塞隆納，不料飛行2小時就緊急折返，機師通知塔台時言簡意賅，簡短表示「飛機上到處都是乘客的腹瀉」，另一名機師通報時說，機上發生「生物危害事件」，一名乘客「一路拉」。
相較於機師的婉轉說法，乘客的反應就相對直白，有乘客在社群媒體上表示，排泄物「滴到」機艙走道，味道「很可怕」，就算機組員用香草味的消毒劑清潔，仍掩蓋不了屎味；也有網友說，看過機上照片，排泄物真的滴了「整個」走道。
如今排泄物「滴滿走道」的說法有影有真相，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，網友史旺森（Xansby Swanson）在社群平台X（前身為推特）分享機艙影片，畫面中，走道上留下一灘又一灘的巧克力色液體，上頭還鋪了幾張白色紙巾，不過紙巾也被液體浸濕、染成深棕色，可以說排泄物真的「流了整個走道」。
史旺森說，這是搭乘該班機的小弟拍下的畫面，小弟原本要出國，但在半夜打給他說自己還在美國，因為「有人在走道上拉屎」，樂觀的小弟還說，這是他所經歷過「最有趣的事」。
不過看了影片的網友們震驚不已，有人留言「太狂了」，也有人問：「到底怎麼擴散到這麼遠？」史旺森6日上傳影片後，不到一天已有超過210萬人次觀看。
該班機返回亞特蘭大後，地勤人員清理了5小時，包括換掉整個地毯，才把機艙清乾淨，有乘客稱，他們回到機上時，機艙內「完全沒味道」。
文章來源：Footage from Barcelona-bound Delta flight that was forced to return to Atlanta shows aftermath of passenger's horrific bout of diarrhea that caused 'biohazard issue'
文章來源：Delta plane underwent FIVE-HOUR cleanup operation where entire carpet needed to be replaced - after passenger suffered horrific bout of diarrhea
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