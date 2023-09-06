近期農業部給予專案進口蛋業者的價差吸收引發爭議，甚至有業者搶賺國難財的言論，本次專案進口業者發出聯合聲明澄清，進口雞蛋是各憑本事，外界勿再抹黑發國難財，否則只怕以後沒有人敢挺身而出幫台灣度過難關。

本聲明由超思股份有限公司、呈冠食品有限公司、匯麥遠盈國際有限公司、宏國蛋品股份有限公司、羽禾食品有限公司、大統雲農生技股份有限公司、甲統企業股份有限公司、台農發股份有限公司聯合發布，該聲明內容如下：

回應今年初國內雞蛋產能嚴重不足，國內消費者憂心吃不到雞蛋，為了搶購雞蛋大排長龍，甚至國內雞農也跳出來希望政府協助進口雞蛋，許多民代也都不斷要求政府盡快進口雞蛋，解決民生需求，現在我們這些進口商被外界暗指在發國難財，我們不得不澄清說明。

當時經濟部國貿局、農業部通知貿易商3月10日以及3月14日參加雞蛋專案進口說明會，要求參加專案的貿易商要在不到1個月的時間，也就是3月底前下訂單，這對許多貿易商來說都是不可能的任務。

一般正常程序來說，進口雞蛋排成需要3至5個月時間，想要搶在不到1個月的時間完成，勢必要跟其他國家搶單，花費的成本比一般狀況還高，更不要說這麼短的時間內要到國外找到蛋源，且要符合檢疫規範，可以說歷經重重難關。

外界質疑貿易商為什麼沒有倉儲，這是外行人的批評，因為我們這9家貿易商無論資本額大小都沒有自己設立倉儲，而這次接受畜產會委託進口雞蛋，雞蛋進口到台灣通關後，就會直接送到畜產會的倉儲，如果還要將雞蛋運到我們租用的倉庫再運回畜產會，再運到洗選場或加工業者手上，只會徒增運輸成本和耗損風險。

雞蛋專案進口是要解決國內雞蛋缺口，不是一門壟斷生意，有意願的貿易商都可以加入這個市場，我們這9家都是合法貿易商，可以成為中央畜產會委託的對象是因為我們在不到1個月的時間搶到訂單，可以達成要求條件。

我們在全球缺蛋的艱困時刻，短時間內發揮各自的貿易能力和人脈資源為台灣人民進口雞蛋，請各界不要再抹黑我們都在發國難財，大家都是真心為台灣做事，這樣的指控實在太沉重，只怕以後沒有人敢挺身而出幫台灣度過難關。

夏暉物流有限公司則另發聲明指出，夏暉物流公司配合政府，參與雞蛋進口專案，依法協助解決國內缺蛋及民生需求相關問題。

過程中，夏暉物流傾全力與國外供應商日以繼夜溝通聯繫，克服各種困難，於最短時間協助政府解決國內缺蛋危機；除物流及產品成本外，未收取其他額外費用，並堅持提供高標準的服務與產品，以善盡企業社會責任。