許多人都有白頭髮的困擾，該如何延緩它生長？對此，義大醫院減重中心、家庭暨社區醫學部主治醫師陳昱彰表示，已形成的白髮雖然不可逆，但可透過營養均衡、避免氧化壓力、健康篩查、處理壓力和情緒等，來改善毛囊健康、延緩白髮生成速度。其中他提到，抽菸、曬太陽都會造成頭髮白化，即便不抽菸，只要頭髮沾染二手菸，仍會影響髮質健康，不可不慎。

陳昱彰在臉書專頁「陳昱彰醫師」發文指出，形成白頭髮的原因很多，主要與基因、心理情感、氧化壓力、自然老化、代謝和營養因素的調節有關。事實上，他說，各種白髮機轉仍不是很明確，大致只要發生上述所提狀況，白髮就會增加，如壓力影響神經內分泌信號傳輸，該信號影響調節人類毛囊黑素細胞和黑色素生成，也可能造成身體發炎反應或直接引起衰老。

至於該如何延緩白髮快速生長？陳昱彰表示，已形成的白髮雖然不可逆，但日常可透過營養均衡、避免氧化壓力、健康篩查、處理壓力和情緒等，來改善毛囊健康。例如營養方面，他指出，可多補充維生素B12、泛酸、葉酸等維生素B群，還有蛋白質、銅、鋅、鈷等微量元素，以及多攝取肉類、蛋類、海鮮、豆類及堅果等食物。

此外，避免氧化壓力也是重要的一步，陳昱彰提到，如戒菸酒、減肥等各種幫助抗發炎的行為，而曬太陽也會造成頭髮變白。

陳昱彰更特別說明抽菸對頭髮的傷害，其含尼古丁、古丁寧等有毒物質，會隨著吸入體內而殘留在頭髮內，阻塞與頭皮連接的細小血管，造成營養素與氧氣無法順利送達毛囊，影響頭髮生長。即便不吸菸，頭髮只要沾染到二手菸，也還是會影響髮質健康，提早長白髮、掉髮。

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