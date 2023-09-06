任賢齊5日晚間舉辦《在路上》專輯發片直播記者會，說說唱唱吸引過200萬名歌迷線上齊聚。（相信音樂提供）

任賢齊《在路上》發片直播記者會特別選在台北的熱炒店舉行。（相信音樂提供）

「亞洲天王」任賢齊暌違12年發行專輯《在路上》，5日晚間舉辦直播記者會，除了中港台三地破200萬歌迷線上齊聚，恩師小蟲、好友舒淇、張震嶽、劉若英、五月天、郝雲、八三夭、告五人、劉宇寧等皆錄製影片祝賀，樂天女孩也熱情助陣任賢齊唱片大賣。

任賢齊一開場演唱新歌〈好久不見〉、經典歌曲〈想你啦〉、以及創作的新曲〈有一點寂寞〉等歌，他說：「新朋友把我的經典歌曲當作新歌在聽，我很好奇新朋友以及老朋友，又會用什麼角度聽我這次的新歌。這張用心做了很久的專輯，充滿我的人生感悟想跟大家分享。」

任賢齊在圈內擁有好人緣，記者會上星友也透過影片祝賀，小蟲老師形容任賢齊待人接物認真，因此在歌詞和聲音詮釋上也很真誠；五月天怪獸為任賢齊親自操刀製作、作曲，五月天也很期待小齊哥的新專輯，他們說：「齊哥唱出這過去十幾年來最新的心情和感觸，讓我們這群不小心變成男人，可以感受齊哥的心情。」劉若英作勢吃味說：「聽說半年就做了36場演唱會，比我多是不是，沒關係！因為你是小齊哥。演唱會時，我很多工作人員都不見，因為他們說要去看小齊哥演唱會，在路上。」因《披荊斬棘》結識的郝雲則爆料：「小齊哥有個神功神功護體，躺在床上一分鐘不到就睡著了，而且他有個外號叫人間鬧鐘，每天都自己醒來，所以他身體狀態那麼好。」

而任賢齊除了現場帶來與和麋先生合作的新曲〈你也在這裡〉等6首歌，更宣布「齊跡.在路上」巡演將在9／8 、9／9、9／10 上海站、9／16 南昌站、9／30 晉江開唱，9／23 台中Legacy、9／24台北Legacy「想你了」演唱會上與歌迷相見，雖然legacy演唱會已完售，但歌迷可持新專輯《在路上》在演唱會會後一睹偶像風采，近距離為歌迷簽名專輯。