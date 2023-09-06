嘉義縣治特區4日發生28歲錢姓男子疑因5萬元債務糾紛遭押走，被毆打後丟包，傷重送醫不治，檢警今天會同法醫解剖錢姓死者，死者的背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步研判為「橫紋肌溶解症」致死，將再化驗檢體確認死因。

檢警5日會同法醫相驗，發現死者身上有多處鈍挫傷，沒利器造成的撕裂傷，今天解剖後研判錢男被下重手毆打，造成橫紋肌溶解，應是致命傷。

錢男於4日遭李姓男子、姜姓男子及未成年的1男1女押走，4嫌5日向警方投案，全部矢口否認動手打錢男，辯稱另有一組人打錢男，警方持續追查中，4嫌經檢方複訊後，已裁定姜男、李男各以3萬、5萬元交保，2名未成年男女飭回。

嘉義縣治特區4日發生28歲錢姓男子疑因5萬元債務糾紛遭押走，被毆打後丟包，傷重送醫不治，檢警今天會同法醫解剖錢姓死者，死者的背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步研判為「橫紋肌溶解症」致死，將再化驗檢體確認死因。