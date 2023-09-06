國民黨總統參選人侯友宜5日拋出65歲以上長者享有排富全額補助健保政見，引發討論。精神科醫師沈政男昨(5日)在臉書發文談藍綠政策，他說，「補助私立大學學費有錢，幫長者繳健保費免談？民進黨沒把老人家放在眼裡，國民黨比較會辦健保與長照」。

沈政男在臉書指出，每年只須多花160億，就能讓所有長者免繳健保費，剛好跟補助私立大學學費所需經費差不多，但民進黨諂媚年輕人動作超快，要給阿公阿嬤一點小錢就在拖，「顯然，他們就是不把老人家放在眼裡，因為選票都已經拿到了」。

沈政男表示，醫療、長照、年金、勞動與退休，是社會福利的四大支柱，對高齡者來說更是老年生活的重要保障，但台灣，在這四大方面問題越來越多，而且看不到願景，全體國民根本不知道自己老了以後會過怎樣的生活。

事實上六都已經有老人健保補助，沈政男說，就是比較窮的縣市還沒，只是先前作法都是縣市政府自己想辦法，而侯友宜的意思是中央政府來做，「國民黨就是比較關心老人家，也比較會做健保與長照。」不過，他也指出，侯友宜完全沒提到長照財源，到底國民黨要不要繼續做長照保險應該講一下。

沈政男並舉例，南韓本來平均壽命低於台灣，現在已經超過台灣2歲了，這是為什麼？因為南韓的老年照顧做得比較好，證據之一就是他們老早開辦了長照保險，更不用說日本了。