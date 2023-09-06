阿弟（左）親自醃製嫩薑逼哭Mei。（池宗玲攝）

「最辣三寶媽」Mei邱馨葦今（6日）穿藏愛婚紗出席保健食品活動，老公阿弟（蕭景鴻）穿著帥氣西裝驚喜現身，還拿著親自醃製的嫩薑，逼得Mei落下感動淚水。Mei透露孕後最胖70多公斤，嚴重影響夫妻感情，2人半年多沒有「房事」，「半年還是我追他追到不行，他才勉強交功課」。

Mei說，當時主動約阿弟時，阿弟冷漠的要她先照鏡子，「我想說會不會是我穿得太赤裸，還特別換若隱若現的衣服，結果他看了之後說請自重」，她說當時她才30幾歲，一度擔心性生活就此結束。

Mei坦言變瘦後，性生活次數也變多，「我瘦下來他說太漂亮了，時不時問我晚上要幹嘛，我們不能對到眼，會不對勁」，他們目前育有2女1子，考慮第4胎？Mei直呼不會啦，並透露已經裝好體內避孕器，「我去健檢時，醫生說我子宮有如少女，而且我老公精蟲力也很強，但真的先不要，而且要是再生到男生怎麼辦？精力太旺盛了」，阿弟也說到40歲後，顧小孩的體力真的不比以往。

Mei現在體重52公斤，透露過去胖時曾被老公罵「神豬」，女兒也嫌棄她不讓她去學校，Mei更因為只能買大尺碼衣服憤而難過到大哭。Mei透露過去胖時，時常胃食道逆流、膝蓋痛、全身腰痠背痛，「我很多時候都半夜火燒心到醒來，我以為我得胃癌跑去看醫生，結果醫生叫我減肥」，她說瘦下來後，身體不適的狀況都消除。