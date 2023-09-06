澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，中國經濟放緩和澳洲利率上升，將給澳洲經濟帶來巨大壓力，但澳洲應能設法避免陷入衰退。澳洲央行總裁也說，中國經濟前景惡化是澳洲經濟面臨的三大「重大不確定性」因素之一。

澳洲廣播公司（ABC）報導，查默斯指出，澳洲未能倖免於全球經濟疲軟的影響，但澳洲最大貿易夥伴中國最近的情況最令人擔憂。

查默斯說，目前已經看到，特別在中國的房地產領域，還有與零售和出口相關的行業，中國經濟明顯放緩，這對澳洲來說顯然很重要。

澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）總裁洛威（Philip Lowe）也警告，中國經濟前景惡化是澳洲經濟面臨的三大「重大不確定性」因素之一。

澳洲央行在聲明中說，由於房地產市場的持續壓力，中國經濟前景的不確定性增加。

報導指出，這已經是澳洲央行連續數月對快速惡化的中國經濟敲響警鐘。澳洲央行還警告說，中國陷入困境的房地產行業對澳洲的經濟前景構成了重大風險。

洛威表示，可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通膨率在合理的時間框架內回歸目標區間，但這將繼續取決於數據和不斷變化的風險評估。

據報導，澳洲在2022至2023年度實現了15年來的首次預算盈餘，但隨著一系列加息後經濟放緩，預計從今年起將重新陷入赤字。