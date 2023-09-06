台鐵太魯閣列車事故2年後，車廂被找出許多遺骸與乘客遺物，行政院今邀集相關單位召開檢討會議，由罹難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」今拋出2個提問，檢警與台鐵有無對事故車廂進行通盤清點？運安會說不會看遺骸，那又是如何做出車廂內風險與生還分析？希望相關單位能給家屬一個答覆。

罹難者家屬委任律師陳孟秀指出，據悉行政院今將邀相關單位召開會議檢討，他們肯定行政院迅速召開會議，「太魯閣的眼淚」要拋出2個提問，一起尋求真相。

陳孟秀說，家屬最大的希望是藉由這次的憾事，行政院及各個機關，能做出檢討及改善的方法，別讓家屬再次受到傷害。

他表示，第1個問題請問花蓮地檢署、鐵路警察局與台鐵，花蓮地檢署表示當時是於4月9日（事故發生後1周）因蒐證完成，即將事故列車發還給台鐵進行保管。請問發還之前，花蓮地檢署當時究竟有無對事故車廂進行通盤清點？是指揮何單位主責進行？該單位有無進行點交與會報？相關的紀錄又在哪裡？家屬要求閱覽這些資料。

第2個問題請教運安會主委林信得，林日前對媒體表示「我們會去蒐證有可能造成事故、造成安全問題的東西，我們的人怎麼可能去看它的遺骸，當時有權責單位會去執行這部分。」但運安會2022年5月10日公布的調查報告，有針對罹難者的傷勢、所在車廂位置分布進行分析，並進到各車廂對車門、座椅等內部構造進行調查。

該報告另指出與風險有關之調查，在生還因素上具體指出站票及座票之風險以及車廂間通道、玄關處之風險。陳孟秀質疑，這些報告的相關數據是怎麼取得的？是運安會調查取得的，還是運安會都拿別單位的資料來做成調查報告？

陳孟秀表示，家屬願意等行政院開會議後，由行政院或花蓮地檢署、鐵路警察局或運安會給家屬一個答覆。