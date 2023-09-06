群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，多重資產策略對投資大眾而言並不陌生，但若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。從成長優化角度來看，科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排等等已是全球共同發展趨勢，當中的投資商機包括迎來爆發式成長的AI應用、電動車等新科技股，以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股，此外，因應環境永續興起的另類資產-低碳基建股亦在政策支持下備受重視，上述題材之成長前景看好，適度配置有助增添資本利得潛力。而在收益成長方面，進入升息末段，貨幣政策趨於穩定，非投資級債、折翼天使債仍提供具吸引力的收益水準，納入配置有助進一步提升投組收息效果。

蔡詠裕進一步指出，統計過去十年，以成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應市況，幾乎年年正報酬，且正報酬的年度在當年都繳出雙位數的成果，顯示經成長與收益優化配置後的投資組合經得起市場多空循環考驗，是投資人在長期投資上，既想掌握市場成長機會，又兼顧潛在報酬並管理波動風險可多加運用的配置模式。

群益投信推出進化版多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，透過成長股、另類資產、收益債三大資產類別黃金均衡配置，並視景氣循環靈活調整持有標的，以兼顧風險股管理、資本利得契機以及收益機會，優化投資成效。該檔基金即將於9月14日展開募集，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型(N級別)供投資人做選擇！