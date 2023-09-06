美國總統拜登今天提名前財政部長路傑克（Jack Lew）擔任駐以色列大使，在這兩個盟邦關係動盪之際，任命這位與猶太國家關係密切的資深政治人物肩負外交使命。

綜合法新社與路透社報導，路傑克是信奉東正教的猶太人，遵守每週的安息日（Sabbath）規定，他將在處理兩國關係方面扮演關鍵角色。與此同時，拜登正試圖促成一項具有歷史意義的協議，讓沙烏地阿拉伯承認以色列。

拜登提名路傑克出任駐以色列大使前，美以緊張關係加劇，拜登批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對司法系統的全面改革。批評人士說，這波改革是以色列史上最右翼政府對民主的威脅。

這項人事案必須獲得聯邦參議院表決批准，拜登所屬的民主黨仍保有對參院的控制權，但共和黨人可能反對這項提名。

白宮在一份正式聲明中提到路傑克「傑出的公務生涯」，他曾在民主黨政府中擔任要職。

路傑克在歐巴馬（Barack Obama）執政期間擔任財政部長，此前也曾任白宮幕僚長、管理及預算局（OMB）局長以及希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）麾下的副國務卿。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員馬可夫斯基（David Makovsky）說，路傑克雖偏向預算專家而非外交政策專家，但他將成為第一位擔任駐以色列大使的前內閣成員。

路傑克的老朋友馬可夫斯基說：「總統提名他釋放出一個重要信號，即他非常重視雙邊關係，也希望派出一個地位崇高的人士來肩負此重責大任。」

路傑克將接替資深民主黨政治人物奈茲（Thomas Nides）擔任駐以大使，奈茲經常直言不諱地對尼坦雅胡的司法改革問題發表評論，因而躍上媒體頭條。

奈茲以個人因素為由離職。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在參院8月休會後重新集會時，對拜登提名路傑克出任駐以色列大使表示歡迎。

他說：「路傑克先生正是我們所需要的駐以大使人選。」

舒默並未給出表決這項人事案的時間表，參院將在外交委員會舉行聽證會和表決後進行投票。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120906