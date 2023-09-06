台南本土登革熱確診病例昨天一口氣新增275例，再創單日新高，累計病例達4064例，市長黃偉哲被問到登革熱防疫，他今天重申，防疫單靠政府力量有限，對蚊子的戰爭是全民戰爭，疫情向下走或向上走，這兩周將是「防疫關鍵期」，務必要窮盡洪荒之力，做好登革熱防治。

台南市登革熱病例近2周急速竄升，8月23日單日新增百例，至昨天病例數來到275例，只花5天就從3000例來到4000例，其中學甲、龍崎區都有病例現蹤，目前疫情已蔓延31個行政區，只剩山上、白河、後壁、下營、北門、東山等6區尚未淪陷。

台南登革熱疫情迄已飆破4000例，還傳出4起死亡案例，黃偉哲表示，要呼籲市民朋友一起防疫，人類幾千年來都沒辦法消滅蚊子，但能夠減少蚊子聚集，把家中可能躲蚊子死角清出來，是防疫較有效的方法，不能單靠防疫人員噴藥，這場對抗蚊子的戰爭是全民的戰爭，一方面要化學防治消滅成蚊，一方面要孳清消滅孑孓，颱風過後最易有孑孓、孳生源，這2周是防疫關鍵期，攸關疫情往上走還是往下。