香港經濟日報報導，人民幣中間價報7.1969，下調186個基點，近兩周新低兼結束十連升，但仍大幅高於市場預期逾1,100點，為本輪過濾啟動以來第二大的偏差值。此前人行宣布下調金融機構外匯存款準備金率後，帶來的人民幣對美元匯率升幅已幾乎全面抹去。
中金公司指出，人幣匯率在9月或將繼續面臨較為複雜嚴峻的內外部環境，其中，美元指數與美債收益率在月內明顯回落的概率偏低，內部因素將繼續偏弱，但出現進一步惡化的可能性亦較低。
大陸政策效果降溫再加上美元指數連日走強，人民幣匯率繼續走軟，在岸價（CNY）6日開盤後急挫，一度跌破7.31及7.32，迫近2022年11月的7.3275、即2008年初以來的低位，離岸價（CNH）同樣失守7.32。國有大行6日於在岸、離岸市場同步拋售美元，延緩跌勢。
香港經濟日報報導，人民幣中間價報7.1969，下調186個基點，近兩周新低兼結束十連升，但仍大幅高於市場預期逾1,100點，為本輪過濾啟動以來第二大的偏差值。此前人行宣布下調金融機構外匯存款準備金率後，帶來的人民幣對美元匯率升幅已幾乎全面抹去。
中金公司指出，人幣匯率在9月或將繼續面臨較為複雜嚴峻的內外部環境，其中，美元指數與美債收益率在月內明顯回落的概率偏低，內部因素將繼續偏弱，但出現進一步惡化的可能性亦較低。
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