香港經濟日報報導，人民幣中間價報7.1969，下調186個基點，近兩周新低兼結束十連升，但仍大幅高於市場預期逾1,100點，為本輪過濾啟動以來第二大的偏差值。此前人行宣布下調金融機構外匯存款準備金率後，帶來的人民幣對美元匯率升幅已幾乎全面抹去。

中金公司指出，人幣匯率在9月或將繼續面臨較為複雜嚴峻的內外部環境，其中，美元指數與美債收益率在月內明顯回落的概率偏低，內部因素將繼續偏弱，但出現進一步惡化的可能性亦較低。