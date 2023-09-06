有些人天生熱衷學習，求知慾非常旺盛，喜歡探索一切未知。《搜狐網》近日分享3個喜歡打破砂鍋問到底的星座，平時不斷精進實力，勇於接受各種挑戰，工作上面對問題從不退縮，甚至能將事情做好，獲得主管的賞識。

▎雙子座

雙子座腦筋動得很快，而且鬼點子多，對任何事都充滿好奇，喜歡嘗試各種新挑戰，熱衷於學習，遇到困難或問題時，就會嘗試尋找解決方法，就算要花很多時間鑽研也無所謂，這些自學的知識未來也可能用得到，職場上他們反應機靈，總是能做好萬全準備，能力出眾受主管賞識，性格活潑更是同事眼中的開心果。

▎天秤座

天秤座秉持「活到老、學到老」的精神，不管到了什麼年紀，總是能與時俱進，了解時下潮流，此外善於思考與研究，為人低調又內斂，一旦發現自己的短處，就會趕緊學習補救，遇到問題不恥下問，因此在職場上非常吃香，不會被時代拋棄，靠著超強邏輯與分析能力，受到主管與同事的青睞，在關鍵時刻一鳴驚人。

▎水瓶座

水瓶座頭腦靈活，遇到困境或問題時，從未覺得頭痛，反而將其當成挑戰，有助於累積實力，此外學習方面很強，懂得融會貫通、舉一反三，每當學習新知識時，總是比別人還快學會，善於自學成才，水瓶座在職場上表現卓越，幾乎是一點就通，工作遇到問題，總是能想出各種新穎想法，是天生的學霸。