台北市內湖區一家八方雲集，被網友抱怨透過外送平台叫鍋貼，餐盒內卻出現好幾隻蛆。台北市衛生局回應，昨日稽查，未發現蒼蠅、蛆等病媒出沒的痕跡，但有6項衛生缺失，已要求限期改善，複查不合格將開罰6萬元以上罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，昨日到店稽查，並未看見病媒及其出沒的痕跡，但有6項衛生缺失，包含紙杯外包裝破損、排水系統及地面未清潔、個人衣物帶入食品作業場所等，已要求業者限期改善，如複查有任一項未改善，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。後續例行稽查或被檢舉，稽查發現同樣問題，將按次處罰。

她表示，衛生局也會與外送平台聯繫了解送餐流程，也會檢查負責外送人員的外送箱、配送時間等是否符合標準。

針對網友稱致電向衛生局申訴卻被告知事發超過24小時無法受理，陳怡婷表示，經了解，網友致電檢驗科希望檢查即食餐盒微生物，但此檢驗必須在餐盒製作出來24小時內送驗，另外也有致電稽查科陳情，同仁準備錄案時，隨後打第二通電話告知不需錄案。