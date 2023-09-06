台中大里區林姓男童罹A流後突反覆發燒，颱風夜突高燒、口吐白沫還眼睛上吊，急得父母奔派出所求助，經動用警車送醫，10分鐘車程縮短為4分鐘抵急診室。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

開學季流感肆虐，台中市還1名10歲女童罹A型流感全身酸痛、倦怠無力，竟跟爸爸道別說「我這次可能撐不過去了！」爸爸急的趕快帶她就醫。大里區一名3歲男童罹A流後反覆發燒，颱風夜突高燒、口吐白沫還眼睛上吊，急得父母奔派出所求助。

台中市衛生局統計，近來幼兒園、國中小陸續開學，台中市連續3周類流感門診就診人次分別為10891人（1.6％）、11458人（1.67％）及11641人（1.71％)；急診類流感就診人次分別為907人（4.87％）、890人（4.72％）及871人（4.61％），顯示目前仍處於呼吸道流行病毒盛行期，值得注意的是目前仍有17名流感重症確診住院治療中。

開業小兒科醫師施勝桓也指出，目前呼吸道病毒盛行，尤以A型流感比例最高，約5個發燒病號就有1個是A型流感；A型流感有一燒三痛特徵，發燒加頭痛、喉嚨痛以及骨頭酸痛，以及疲倦感，讓小病號相當不舒服，該名10歲女童就覺得難過到快死了，才會跟父親道別，但到診所給予抗病毒藥就逐漸緩解。

而大里區3歲林姓男童感染A流後反覆發燒，9月3日海葵颱風襲台當晚8時30分突然高燒，且口吐白沫，爸媽情急下開車到霧峰警分局成功派出所求助，幸經警方以警車載他急奔大里仁愛醫院，10分鐘車程縮短到4分鐘，經小兒科醫生看診後幸無大礙。

施勝桓說，流感急性期約3天，只要使用抗病毒藥症狀就會緩解，唯仍需注意續發性感染肺炎、心肌炎以及腦膜炎。