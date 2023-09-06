400 career homers for Stanton. Nice moment for the big fella pic.twitter.com/qUee8kHEKF — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) September 6, 2023

6日主場作戰的洋基5比1戰勝老虎，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出打破僵局的2分炮奠定勝基，成為大聯盟史上第58位敲出生涯400轟的球員，憑藉這一勝，洋基自上月16號後，勝率再度回到5成大關。

史坦頓在生涯第1520場出賽寫下里程碑，是史上第4快達成400轟的球員，過去只有馬奎爾（Mark McGwire，1412場）、貝比魯斯（Babe Ruth，1475場）和羅瑞格茲（Alex Rodriguez，1489場）比史坦頓快，這發飛行距離高達451英呎的全壘打，也是史坦頓本季第22轟。

以強勁的擊球力道著稱的史坦頓，2017年寫下59轟勇奪國聯MVP，是近幾年最危險的強打者之一，但職業生涯飽受傷病摧殘，14年大聯盟生涯只有6季出賽場次超過120場，2017、2018年是史坦頓出賽數最高的2個賽季，正好也是單季全壘打數前2傑成績（59轟、38轟）。

本季低迷的史坦頓成為紐約客頭號的噓聲目標，儘管整體表現每況愈下，打擊率只有2成04，但力量仍非常強大，本季86場比賽就擊出了22轟，若成績換算成整季162場比賽，全壘打數將可來到41支，今年33歲的史坦頓若保持健康，可望向500轟發起衝擊。