馬祖一位王姓女子近日在家中發現一條小蛇，拍下照片PO上網詢問「這是什麼蛇？」內行人一看就說是「紅斑蛇」；也有網友被美麗的花紋吸引，驚呼「太華麗了，開美肌喔」、「太漂亮了」，還有人發現這條蛇臉超凶，簡直就是「紅斑界的八家將」。

王姓女子日前在家中驚見一條小蛇，先生發現後趕緊把牠抓起來，因為擔心有毒，她嚇得拍照PO到臉書「野生蛇相」社團詢問「這是什麼蛇？」

貼文曝光後引起廣大網友回響，內行人直呼是紅斑，「超明顯紅斑」、「紅斑蛇，無毒」、「難得鮮豔的紅斑」；也有人質疑「只有我覺得不是紅斑蛇嗎」、「我覺得不像紅斑欸，紅斑蛇的黑斑比較偏圓形，沒有這麼均衡黑紅間隔。」

另外也有許多網友都被這條蛇美麗的斑紋吸引，「完整又美麗的花紋」、「這紅斑也太華麗了，用美肌喔！」還有網友見蛇的凶猛表情驚呼「紅斑界的八家將」。

王女向《中時新聞網》表示，第一次在馬祖看到這種蛇，以前都是遇到眼鏡蛇、雨傘節或王錦蛇，原本擔心有毒，得知是紅斑後，先生就抓到野外放生了。對於蛇照引發許多討論，王女表示有點意外，另外也想推廣馬祖觀光，「馬祖很美，希望有更多遊客能來玩，之後還有藝術島活動及秋季文化活動。」

網友見蛇凶猛的眼神，驚呼是「紅斑界的八家將」。（圖／王小姐提供）