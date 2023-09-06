阿弟（右）、Mei今穿婚紗出席活動。（池宗玲攝）

阿弟（蕭景鴻）今（6日）出席老婆Mei邱馨葦的代言記者會，談到ENERGY的合體計畫，坦言5人都有一樣的共識，「上次五月天合體後很多單位都來詢問，目前最大問題是我們5個人時間很難兜在一起，有想法但還沒有定下來」，他也坦言很想在小巨蛋舉辦演唱會，「小巨蛋對每個歌手都是一個指標，我個人是滿想的」。

之前網傳五月天經紀公司有意簽署ENERGY，今談到此事，阿弟說目前還沒有，「賺多賺少不是重點，除了完成夢想也想讓歌迷圓夢」，Mei回憶起上次ENERGY在五月天演唱會合體一事，表示當天聽到的尖叫聲到現在都感覺很震撼。

阿弟透露上次合體，大家僅團練2次，剩餘時間都是各自在家加緊練習，之後合體開演唱會跳得動嗎？阿弟笑說自己是主唱，舞蹈部分會盡量，「頭轉要問牛奶啦，他以前是很有名的頭轉王」。

他說，ENERGY每年都一定會在成軍日的前後相約吃飯，「我們彼此之間都有淵源，像我跟Toro、坤達從小就認識，牛奶是Mei的同學、書偉還是她的遠房親戚」，相當有緣。