7月商業服務業景氣綜合指標，顯示持續去（2022）年7月以來的回升，而且升勢有加速現象。發布單位商業發展研究院6日表示，其中的同行指標綜合指數持續上升，是受到兩個子指標的拉動，一為住宿餐飲業，另一為服務業就業人數，兩子指標不僅雙雙走升，而且增勢持續加速。

至於其他子指標，如批發及零售業、不動產及住宅服務業，兩項雖然還在下降，所幸降勢已明顯趨緩。而且也還在下降的領先指標綜合指數，下降趨勢亦見減緩。

商業服務業景氣綜合指標由商研院景氣預測小組發布，該小組也是商研院董事長許添財親自帶領的工作小組。許添財6日指出，就部門別的成長趨勢變動，不論是支出面或生產面，抑或實際值還是循環趨勢值，都可以清楚發現景氣動能，「由外需轉成內需，由生產轉成消費」。

許添財說，這種「內溫外冷」，「消費強生產弱」的結構轉換，應是短期現象。因為我國內需市場狹小，資源有限，這樣的成長模式再怎麼發展，都會受到侷限，而陷於長期「低度均衡」。他也提醒，一旦投資停頓，影響國際競爭力與生產力的提高，對外貿易的發展與國民消費的能力都會受到衝擊而陷入惡性循環效果。