政府近日公布今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，並發表主視覺，外界卻質疑「中華民國」再度被消失。對此，前國民黨立委陳學聖認為，這是台北市長蔣萬安遇到的第一個國慶日，民進黨在主視覺、慶典儀式上丟掉的中華民國元素，蔣萬安能在市府慶典活動找回來，此舉將有助國民黨總統參選人侯友宜團結藍營，若還能促成非綠大團圓，蔣將成大功臣。

陳學聖今（6）日在臉書以「蔣萬安有機會幫助侯友宜拉出一波高點」為題撰文，並提到蔡政府國慶日主視覺公布後，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘因政治意識形態不明，不易找到著力點，反觀國民黨在8年後重新入主台北市政府，將讓今年「中華民國」詮釋各表更加精采。

陳學聖進一步提到，台北市議員秦慧珠曾說柯文哲在過去8年擔任台北市長時，對元旦升旗、雙十慶典興趣缺缺，頂多如禮行儀，升升旗、唱唱歌就結束。「今年大大不同了」，陳學聖認為，藍營在台北市有很大的發揮空間，特別是在總統大選前，蔣萬安第一個國慶，所有民進黨在主視覺、慶典儀式上丟掉的中華民國元素，民眾所企盼見到的，蔣萬安全部都可以在市府慶典活動找回來。

蔣萬安若真的做出上述舉動，陳學聖認為將是力量的凝聚，也是蔣萬安可以幫侯團結藍營最好的起手式，若還能促成非綠大團圓，蔣萬安將是總統大選打破僵局的大功臣。