民進黨總統候選人賴清德今召開國政願景發表會，由新境界文教基金會、青平台基金會以及台灣智庫三大智庫，集結超過兩百位學者專家，共同打造「2024賴清德國家希望工程」國政願景；也是首度三大智庫聯合團結力挺賴清德，為了慎重，現場也架起讀稿機；賴清德表示，透過產業創新、科技創新、創新創業三面向，協助建構完善且國際化的創新雨林，

賴清德今記者會，從政三十多年來，從民意代表到行政首長、從地方到中央的治理經驗，以整體的思考、有藍圖的目標、有實踐的路徑工具，並且有堅實的團隊為後盾，擘劃國家希望工程政府，構築未來的施政藍圖。

賴清德致詞表示，除了專家學者挹注心血，「國家希望工程」同時也匯聚了賴清德從習醫、行醫到棄醫從政，以及近三十年來的政治歷練中，對國家未來反覆深刻的反省與理想。習醫、行醫歷程培養他實證科學、務實穩健與注重人權的精神；擔任國大代表時期，進一步了解台灣憲政體制，並且參與修憲改革，推動台灣民主進步；擔任立法委員時，深入基層、了解民瘼，推動多項修法。

他說，擔任台南市長、行政院長時，賴清德已經對國政有更完整的掌握，並且更加理解「縣市均衡發展」的重要性，同時有系統地提出各項對策，改善、提升台灣投資環境。在擔任副總統期間，襄助總統推動國政，無論是外交、兩岸、國防，賴清德都有第一線經驗。「這些歷練，也反映在整個國政藍圖之中」。

賴清德說，「世界的改變，正是台灣的機會」。未來將透過「國家希望工程」，集結社會各界有志之士，追求台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

在民主和平的台灣，賴清德將以「中華民國台灣」作為台灣社會最大共識，以更開放的民主治理與均衡的區域發展團結國家，並提升國家總體韌性，推動台灣均衡發展，並連結世界理念相近國家，追求台海及印太和平。

在創新繁榮的台灣，賴清德指出，在產業與經濟總體政策上，將追求以「創新驅動成長」的經濟願景與新發展模式，透過各項新興科技，並用最大的力道，積極投資人才，以淨零科技及智慧科技雙軸發展，透過產業創新、科技創新、創新創業三面向，協助建構完善且國際化的創新雨林，「我們需要獨角獸，也需要創新的螞蟻雄兵」。

他說，另外，也要持續強化台灣在國際供應鏈地位，促進產業多元發展，與維繫既有產業優勢，挖掘和培養更多隱形冠軍、打造護國群山，確保台灣未來的經濟安全。他也會追求包容性成長與綠色成長，推動2050淨零轉型，讓人人共享經濟成就及永續綠色生活。

在公義永續的台灣，賴清德強調，越公平的社會，越有利於創新，也是文明的象徵。他也將擴大未來世代的教育投資，並強化國家在居住、長照、醫療、勞動、性別、族群的公共支持，包括0-6歲國家一起養2.0、0-22歲擴大支持、長照3.0，以及居住三大政策等，擴大國家的公共責任、打造台灣成為社會投資型國家，同時打擊黑金槍毒詐騙，讓台灣邁向多元平權、安定公義的社會。他表示，政府要支持每個人民、都有發展的機會，進而促進國家整體的創新、繁榮與進步，促成公義的社會、打造永續的未來。

賴清德表示，今天報告「國家希望工程」的總論，後續也將會透過各項記者會，逐一向社會提出政策藍圖。賴清德也說，國家希望工程，清楚傳達一個訊息，「人人有希望、國家就有希望」，也非常期待，面對各種國際情勢，能夠與國人共同努力，推動國家進步，以國家希望工程作為藍圖，乘風破浪，穩健前行。