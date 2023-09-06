美系外資表示，世芯-KY的2024年的增長動力來自Sony的ISP、英特爾Habana的AI ASIC(客製化晶片)、美國主要客戶項目，以及一些大陸的HPC(高速傳輸)項目。其中，英特爾Habana到2024年的需求非常強勁。

美系外資表示，世芯-KY擁有7奈米和5奈米項目，這些設計用於訓練和推理。世芯-KY的美國主要客戶在下一代產品中很有可能採用3奈米製程設計，先前在世芯的-KY的法說會中，公司也表示下半年有機會看到3奈米的貢獻。

美系外資表示，世芯-KY正與台積電(2330)合作，為其美國主要客戶試用CoWoS-R，這可以幫助緩解CoWoS-S的容量限制。在汽車HPC項目上，世芯-KY與Socionext合作，世芯-KY擁有強大的前端設計和與全球電動汽車製造商的維持良好關係。

美系外資維持世芯-KY目標價2330元、評等加碼，更強調世芯-KY仍然是最看好的人工智能半導體股票之一，其AI ASIC貢獻的營收占比高達60~70%，且將持續增長到2024年。