影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，因此受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭檢方指控洗錢罪，一、二審均判無罪，針對是否上訴，高檢署今表示，待收判後再審慎研議。

根據刑事妥速審判法第9條規定，本案經二個審級判決無罪，嚴格檢方上訴條件，檢方如要提起上訴，須明確指判決所適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例等情況，方可提起上訴，倘若不符上訴條件而提起上訴，最高法院將予以駁回。

高檢署今表示，待收判後審慎研議有無抵觸憲法或司法院解釋、判例，決定是否提起上訴。