白宮今天表示，美國總統拜登將在印度20國集團（G20）領袖峰會期間聚焦世界銀行（World Bank）改革，並敦促其他多邊發展銀行增加對氣候變遷和基礎設施計畫的貸款。

法新社報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對記者表示：「這是我們這次20國集團（峰會）的主要關注點之一：實現從根本上重塑和擴大多邊發展銀行，特別是世界銀行的議程。」

拜登政府正在推動世界銀行作為中國海外貸款的對應機構。世界銀行是在第二次世界大戰結束時成立，旨在減輕貧困，新任總裁彭安杰（Ajay Banga）推動擴大氣候變遷和飢餓計畫，並透過新的融資和資產負債表規則增強銀行的貸款能力。

8月下旬，白宮要求國會提供33億美元的額外資金，作為補充預算請求的一部分，向各國提供中國強制卻無法持續的放貸與基礎建設計畫之外的可靠替代選擇。

蘇利文今天表示：「我們知道，這些機構是我們為開發中國家動員透明、高品質投資的最有效工具。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120906