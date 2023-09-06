美國麥當勞一名前廚師日前在TikTok分享，盡量別選在早上10點半前後去麥當勞用餐，因為這時正逢早餐轉午餐菜單的時刻，加上及員工換班，廚房有很多員工進進出出，忙成一團亂，容易引發問題，消費者用餐體驗可能會很不好。

曾在美國麥當勞當過廚師的邁克（Mike Haracz）常在TikTok爆料麥當勞內幕，近日他拍一則影片建議大家儘量不要在早上10點半前後去麥當勞，因為10點半是麥當勞品項從早餐換成午餐的時候，廚房裡的配料、烹飪設備都要重新調整，「油炸鍋不再炸薯餅，而是炸薯條，烤架設定的時間和溫度也不同」。

邁克說，廚師在這時候要將保溫櫃裡的早餐配料、食品全移走，把午餐時段的用料遞補上，迎接中午用餐高峰，現場非常混亂，加上早上10點半剛好也是員工換班時刻，這時廚房進進出出的員工更多，亂上加亂，容易引發很多問題。

影片上傳後，引起網友討論，「作為一名麥當勞前員工，非常同意這一點，每天轉換早午餐餐點的時刻都很艱難」、「當我擔任廚房經理時，改變菜單是最糟糕的，同時還要準備早餐」、「有一次麥當勞轉換午餐時，弄錯我的早餐訂單，我得到大量的早餐餐點做為補償」。