鈊象電子8月營收12.28億元，月增7％，年增17.9％。累計1~8月份營收91.78億元，年增17.9％。今年以來，鈊象電子的月營收始終都維持在10億元上，營收年增率也均保持雙位數成長，符合該公司的預期。

營收成長動能主要來自於線上遊戲產品在海外布局有成，主要是美國有兩個平台、東南亞市場。以及中國大陸疫後所拓展的商用機台。下半年還有機會獲歐洲博奕執照，進軍歐洲市場。