伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年因違反該國服裝規定被捕，在拘留期間喪命一周年之際，伊朗當局周二（5日）逮捕了她的叔叔。

據《法新社》報導，去年艾米尼之死引發的大規模示威，震驚了伊朗政府，當局不僅對示威者採取鎮壓手段，包括在去年12月和今年1月絞死4名抗議者，還逮捕多名外國人。人權組織稱，伊朗政權的鎮壓行為導致400多人死亡，數千人被捕。

關注庫爾德族人權的幾個團體在聲明中表示，30歲的薩法．埃利（Safa Aeli）在伊朗西部的家鄉薩蓋茲鎮（Saqez）被安全部隊逮捕，並被帶到一個未知地點。聲明中說，伊朗當局在沒有出示任何法律文件的情況下，部署了一支由5輛轎車組成的車隊，載著安全部隊人員，強行進入埃利的住所。

活動人士指責伊朗政府在艾米尼逝世周年之際加強鎮壓。伊朗境外的媒體稱，薩蓋茲鎮這段時間處於高度緊張狀態，酒店被告知不得接待外來者，政府在艾米尼墳墓周邊安裝了新的安全攝像器。