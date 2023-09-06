雲林縣北港朝天宮董事選舉，現任董事長蔡咏鍀表態尋求連任。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮董監事選舉因疫情延宕2年，將於今年10月1日進行投票，選出19名董事與5名監事，5日參選人登記截止，6日廟方表示共有22人登記參選董事，8人參選監事，其中董事參選人有10名新人歷年最多，競爭相當激烈，現任董事長蔡咏鍀已表態尋求連任。

朝天宮組織章程選罷法規定，凡設籍於北港鎮市區15里的中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表，以及設籍滿3年、年滿25歲的戶長皆具投票權，經統計，選舉人數約7000多人，經廟方受理選舉人填寫「個人資料同意書」，投票總人數為5216人。

朝天宮表示，參選人登記於本月5日截止，共有22人登記參選董事，其中有10名新人，現任有6人不再尋求連任，老將退出新人齊進，預料將有一番新氣象。往年當選票數為160至180票，今年預估約需200票，競爭相當激烈，已有不少人四處拜票尋求支持。

蔡咏鍀說，為延續替媽祖與眾多信眾的服務，他決定尋求連任，朝天宮是國內外媽祖信仰重鎮，每年有6、700萬人次香客，國外也有不少分靈，若順利連任，將持續進行相關建設，與國內外友宮、分靈深入交流，另外，也希望把香客變遊客，留在北港過夜，帶動地方整體繁榮。

信眾指出，大家都非常關注朝天宮董監事選舉，因為北港鎮的發展與朝天宮息息相關，其重要性不亞於鎮長選舉，此次有不少新人投入，希望能帶來新活力，與老一輩董監事攜手合作，讓朝天宮廟務蒸蒸日上，永續傳承媽祖信仰文化。