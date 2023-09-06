極淺層！13：21高雄規模4.3地震 最大震度4級 13:312023/09/06 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 極淺層！13：21高雄4.3地震 最大震度4級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，下午1時21分高雄發生規模4.3地震，地震深度僅5公里，為極淺層地震，震央在高雄市政府東北方48.7公里 ，位於高雄市茂林區，最大震度高雄4級；屏東、台南、嘉義縣2級；嘉義市、雲林縣、彰化縣1級。 17：30嘉義規模5.5地震全台有感！7地國家級警報狂響 最大震度5弱 全家逃出門！嘉義5.5地震畫面曝 紅綠燈狂晃駕駛看傻 又是新港！5.5地震「上下狂搖」 民眾嚇壞：先聽到地鳴 #高雄 #地震 #極淺層 #規模4.3 #最大震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東規模4.4地震「深度僅3.4公里」最大震度4級 11:302023/09/05 生活 嘉義地牛翻身嚇歪！氣象局曝「跟梅山斷層關係」：2周內恐有規模4.5地震 18:132023/09/05 生活 海葵釀高雄8萬戶停電 暖男兄弟檔暴雨搏命搶修 19:232023/09/05 生活 《通網股》盛達小雞衝儲能案場建置 Q3前潛在規模逾160MW 08:182023/09/06 財經 8月3震與「梅山斷層」距離圖曝光 有變大趨勢學者提1示警 19:412023/09/05 生活 嘉義5.5地震 台南白河震度達4級 加班公所人員抱頭躲桌下 18:092023/09/05 生活 小琉球「八七高地」規畫案停辦 屏縣府：尊重在地意見卻背離原意 11:512023/09/06 寶島 獨》NONO副業「虎霸雞排」突倒閉 直擊黃金店面掛招租布條 12:032023/09/06 生活 2023高雄富邦馬拉松延長報名至9／10 落實運動平權、夜市美食融入補給 18:552023/09/05 體育 嘉義5.5地震 南科園區大廠未受影響 18:282023/09/05 生活 強震前兆？震央新港昨晚「巨量蟲子」滿地爬 畫面超震撼 20:452023/09/05 生活 新北84抽水站模擬災害演練 強化抽水人員應變能力 19:532023/09/05 生活 品觀點｜颱風再大也要搶修復電 兄弟檔出勤台電爸爸囑自護 10:582023/09/06 生活 5.5級地震上下搖 中正地震研究團隊也成受災戶 18:272023/09/05 生活 嘉義規模5.5地震 中捷月台駐留2分鐘、降速巡檢 17:582023/09/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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