氣象局地震報告顯示，下午1時21分高雄發生規模4.3地震，地震深度僅5公里，為極淺層地震，震央在高雄市政府東北方48.7公里 ，位於高雄市茂林區，最大震度高雄4級；屏東、台南、嘉義縣2級；嘉義市、雲林縣、彰化縣1級。

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