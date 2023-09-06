曲棍球運動盛行，桃園市楊梅區過去並無曲棍球練習場地，許多團體利用梅獅路橋下空間練習，為提供良好運動環境，楊梅區公所獲體育局補助約447萬元，整治該場地，成為楊梅首座曲棍球練習場，近日已啟用，盼鼓勵市民參與運動。

楊梅永平里長陶其瑞表示，梅獅路橋下空間原為水泥地，過去常有在地曲棍球或直排輪隊伍在此練習或辦理小型比賽，且附近國小學生也有練習空間需求，故盼將橋下空間整理再利用成為多功能場地，提供大小朋友安全練習的活動空間。

市議員周玉琴說，楊梅過去並無曲棍球練習場，且該橋下空間過去常遭人亂丟垃圾，如今經過整理後，環境變得相當乾淨舒適，未來希望有機會增設廁所等服務性設施。

楊梅區公所民政課長林沛源說明，該場地原為梅獅路橋下空地，一旁設有籃球場，早前已有團體利用此空地練習曲棍球，且橋下空間運動風氣盛行。基於桃園持續推展曲棍球運動，國小已有數校組成球隊，社會人士俱樂部球隊逐漸增加，市內也舉行曲棍球聯賽及市長盃曲棍球賽，便將該空地活化為曲棍球練習場，盼提供市民良好運動環境。

林沛源提到，此為楊梅首座曲棍球練習場，面積約630平方公尺，工程總經費約447萬元，由桃園市體育局補助，施作項目包括地坪重整、護欄、照明及水溝等，去年10月開工、今年4月完成驗收，為使民眾運動環境更完善，8月再施作周邊圍網改善，近日已完工，該場地也正式開放民眾使用，活化場地鼓勵市民參與運動。