隨著全球國境解封，安碁資訊積極啟動海外業務的動能，首站赴泰國正式成立業務辦公室。泰國不僅地處東協市場的戰略要衝，同時擁有經濟開發潛能新活力。
近年來泰國政府積極推動數位經濟轉型，「個人資料保護法」（Personal Data Protection Act, PDPA）於2022年正式生效，防止個資遭到濫用，非法蒐集個資者，最高恐挨罰500萬泰銖，某些情況下，還可能面臨長達1年的監禁。因此，泰國政府、企業對於個資的保護及企業資訊安全環境的佈署與防禦，成為資訊服務業者搶攻的新興市場。
資安服務商安碁資訊（6690）自結112年8月營收1.5億元，年增17％，累計1～8月合併營收11.41億，年增14％。安碁資訊6日盤中股價站上170元，有機會挑戰10日均線。
隨著全球國境解封，安碁資訊積極啟動海外業務的動能，首站赴泰國正式成立業務辦公室。泰國不僅地處東協市場的戰略要衝，同時擁有經濟開發潛能新活力。
近年來泰國政府積極推動數位經濟轉型，「個人資料保護法」（Personal Data Protection Act, PDPA）於2022年正式生效，防止個資遭到濫用，非法蒐集個資者，最高恐挨罰500萬泰銖，某些情況下，還可能面臨長達1年的監禁。因此，泰國政府、企業對於個資的保護及企業資訊安全環境的佈署與防禦，成為資訊服務業者搶攻的新興市場。
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