交通部觀光局今日發布旅宿業營運統計，2023年上半年旅宿業整體住客達3808萬人次，已接近疫情前2019年3877萬人次的水準。不過，本國籍住客成長了715萬人次，顯示市場是靠國旅支撐，外籍旅客缺口仍大。而觀光旅館房價也從疫情前平均3698元漲到4618元，增加920元、增幅近25％。

觀光局統計，2023年上半年旅宿業整體住客人次約為3808萬人次，較2022年同期增加約1117萬人次，與2019年同期的3877萬人次相比，僅小幅差距約69萬人次，住客人次已趨近疫情前同期水準。

分析住客的國籍，今年上半年約為3131萬人次，較2019年同期的2416萬人次成長約715萬人次，顯示國境開放半年後，國旅動能仍相當強勁。

再看旅宿業平均房價，觀光旅館從2019年的3698元漲到4618元，增加920元、增幅近25％；一般旅館2156元漲到2647元，增加492元、增幅近23％；民宿2288元漲到2536元，增加248元、增幅近11％。

觀光局表示，平均房價上漲原因，推估為各項原物料價格上漲，包括消費者物價指數（CPI）、基本工資逐年調升、電價調漲等，都推升旅宿業的住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。