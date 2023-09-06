「樂活學堂」開學典禮發佈會由縣長陳福海(中)親自主持，期盼能提升地區日照服務使用率。(于家麒攝)

長輩走入「樂活學堂」上學，有助於延緩失能老化，而家中主要照顧者亦能獲得喘息空間。(于家麒攝)

縣長陳福海(左)親自指導「樂活學堂」長輩多使用握力球等工具，預防及延緩長其失能及老化。(于家麒攝)

金門目前設立的「樂活學堂」(日間照顧中心)計有6家，總計可收托最大規模達122人。(于家麒攝)

金門縣衛生局辧理「獎助使用社區式長照服務-背著書包上學去樂活學堂試辦計畫」，今(6)日上午由縣長陳福海親自主持「樂活學堂」開學典禮發佈會，包括衛生局長蔡建鑫、副局長李金治、縣內各「樂活學堂」(日間照顧中心)單位工作人員與多位阿公阿嬤代表共同出席，鼓勵長輩走入「樂活學堂」日間照顧中心上學，有助於延緩失能老化，而家中主要照顧者亦能獲得喘息空間，消除長者入住機構刻板印象，藉以提升地區日照服務使用率。

衛生局表示，「獎助使用社區式長照服務-背著書包上學去樂活學堂試辦計畫」係為增加民眾對長照日間照顧服務的認識，鼓勵失能長輩使用日照服務，如同幼兒至幼兒園托育概念，藉以提升縣內日照服務使用率。

衛生局指出，地區目前設立的「樂活學堂」(日間照顧中心)計有6家，分別為金湖鎮的財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構(金湖樂活學堂)、衛生福利部金門醫院綜合長照機構(金醫樂活學堂)；金沙鎮的智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓社區長照機構(蜻蜓樂活學堂)；金城鎮的金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構(珠山樂活學堂)；金寧鄉的社團法人愛福家協會附設金門縣私立安岐社區長照機構(安岐樂活學堂)，以及烈嶼鄉的金門縣私立烈嶼鄉西方社區式服務長期照顧服務機構(烈嶼樂活學堂)，總計可收托最大規模達122人。

縣長陳福海表示，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者皆有所養」是他重要的施政理念，為實踐讓服務使用者能夠在本身所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，地區已完成「一國中學區一日照」政策，並責成衛生局強化縣內各日照中心的功能，讓日照中心服務再升級，以增加長者使用意願，以提供在日常生活中需要協助的失能或失智者的長輩，一個可近性的社區式照顧服務。

陳福海說，日間照顧中心如同長者的「學堂」，提供了生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等個別化、多元化的照顧服務，讓老人家白天可以輕鬆自在去學堂上學，接受良好的專業照護，傍晚則回家與家人共享天倫之樂，除了減輕家人照顧負擔外，也讓長輩擁有幸福的家庭生活。

衛生局長蔡建鑫則表示，後續地區各樂活學堂也將聯合辦理「樂活學堂運動會」系列活動，使日照服務再升級，同時也鼓勵日常生活需要協助的失能或失智者，能走出家門參與社區活動，接受良好且專業的照顧服務，進而預防及延緩長其失能及老化。

衛生局說明，至樂活學堂上課之長者為長照2.0所服務之對象，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)失能者、領有身心障礙證明之失能者及50歲以上失智症者為對象，另上述對象若有長照照顧及專業服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務、交通接送服務等需求，皆可於星期一至星期五早上08：30-12：00，下午13：30-17：30撥打1966長照專線諮詢及申請。

衛生局也補充說，凡至縣內「樂活學堂」之長照服務使用者，即可獲得學堂書包 (內含休閒後背包、彈力帶、握力球、筷叉匙、帽子、U型文件夾)，歡迎符合資格的長輩們多加利用。