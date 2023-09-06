陳癸佑直批現任同黨立委蔡培慧同意台電將日月潭淤沙引入水里溪，暗指根本是「南投吳三桂」！曾雪蒨攝

民進黨南投第2選區現任立委蔡培慧反擊陳癸佑「日月潭排淤沙會議你也在現場。」立委蔡培慧提供

民進黨前水里鄉長陳癸佑6日宣布，將以無黨籍身分投入南投縣第2選區立委選舉，會中並暗指同黨立委蔡培慧，同意將日月潭汙水直接引進水里溪，根本是南投縣的「吳三桂」，呼籲選民要選出真正代表民意的立委！

陳癸佑今天在水里鄉靈德宮舉行參選記者會，強調他將以無黨籍身分投入南投縣第2選區立委，且無懼黨紀，不接受摸頭，絕對會「參選到底」！

他並批評蔡培慧老家根本不在選區內，要選也應該去跟國民黨馬文君選第一選區立委；另他也提到蔡培慧在行政院中部辦公室執行長任內，竟同意讓日月潭淤泥不經涵管排入濁水溪，而是直接排入清澈的水里溪，這根本有如當年引清兵入關的吳三桂，違背鄉里期待，為了捍衛南投的生態環境，他決定參選到底。

他也喊話蔡培慧「現在是否還支持把日月潭污水排到水里溪？請妳說清楚講明白！」他強調，如果他當選立委，絕對會阻止台電將日月潭汙泥接排入水里溪，而是會爭取11億元興建涵管將汙水排入濁水溪，捍衛水里生態保育環境。

陳癸佑說，他在2014到2022年擔任2屆水里鄉長，期間還曾代表民進黨，參選南投第2選區立委，當時雖遇國民黨強敵、現任縣長許淑華，南投鄉親仍讓他拿到近6萬的選票，他感謝鄉親支持，也盼鄉親繼續支持他參選2024立委，繼續為民服務。

由於民進黨已經徵召提名現任立委蔡培慧參選2選區立委，執意脫黨參選立委是否擔心被黨紀處分？陳癸佑表示，民進黨部有打給他但他沒接，因為他出來選就是要選到底，不是要爭權位、更不是要被勸退的，他無懼黨紀處分，「尊重黨的決議。」

陳癸佑曾在2020年代表民進黨參選南投第二選區立委，拿下近6萬票，隨然敗給時任國民黨對手許淑華，但仍拿到4成民進黨基本盤的票，今天宣布參選恐衝擊同黨立委蔡培慧選情。對此蔡培慧表示，民進黨有既定的提名程序，蔡培慧已經獲得黨提名參選南投縣第二選區立委，「我會持續努力為南投縣民服務。」

至於遭指「南投吳三桂」，蔡培慧則出示當初跟台電商討日月潭淤沙的處理會議記錄，強調日月潭淤沙排放會議，「有個參選人」提到最好的處理方法，提醒該參選人當時也有在會議現場，提醒他「看一下當時的會議紀錄」，而根據該會議紀錄，台電是決定先淨水處理後再排放到水里溪。