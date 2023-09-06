因為東亞籃球協會修改參賽規格，導致中華U16男籃隊未能獲得U16亞洲青年男籃錦標賽參賽資格，中華籃協6日表示，已經正式發信亞洲籃球總會及東亞籃球協會，收到的回覆是根據FIBA排名決定，是最適合情況的安排，修改參賽資格的決定亦是主席姚明和秘書長胡淑芬共同商討的，中華籃協也持續要求更合理的解釋。

中華籃協表示，U16中華青年男籃隊，因「U16亞洲青年男籃錦標賽」賽制變更，未獲得參賽資格一事，籃協於獲知訊息第一時間，立即正式發信亞洲籃球總會及東亞籃球協會，詢問關於我代表隊參加2023年U16亞錦賽的資格問題，亞洲籃總回覆是：「參加U16亞錦賽的球隊，將按照各分區名額從各分區獲得參賽資格。然而，如果由於任何原因未能辦理分區預選賽，則將根據 FIBA 世界排名選出該分區的球隊」。

至於東亞籃球協會則回覆：「由於U16亞錦賽期間在東亞區安排資格賽的可行性有限，決定東亞區U16亞錦賽資格球隊，將根據FIBA排名決定，因為這是最適合情況的安排」。

中華籃協補充，接獲東亞籃協回覆後，亦立即去信要求該會提供相關決議之會議資料及紀錄，後接獲東亞籃協回覆，此決定為該會秘書長及會長兩人共同商討而定，並未告知會員國亦無開會，且承認確有不恰當之處，對於造成本會困擾表示歉意。

對於東亞籃協此次做法，中華籃協已表達嚴正抗議，除秘書長李雲翔在參加國際籃球總會（FIBA）會員大會時，當面向東亞籃協秘書長表達外，亦已去信亞洲籃總(FIBA Asia)要求必須給予更合理的解釋。