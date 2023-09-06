「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」。（農業部提供）

超思進口的巴西蛋爭議不斷，在忙於花東勘災後，農業部長陳吉仲今（6）日公開與超思的合約內容。根據相關費用明細顯示，超思代墊雞蛋貸款約4.78億，農業部則指出，8％服務手續費為超思實際獲利，籲外界勿再散播謠言。

根據「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」顯示，超思3－7月共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格每顆5.42元，而超思代墊雞蛋貨款約4.78億元，代墊關稅1.43億元、代墊營業稅0.31億元、代墊報關費用0.17億元（實支實付），總計6.69億元。

農業部畜牧司長張經緯表示，中央畜產會之後會將上述代墊費用補回，而畜產會支出給超思的服務手續費將是超思的實際獲利，以採購貨款上限8％來算約為3800多萬元，但這3800萬是在完全沒有遇到貿易風險下的數字，之前檢出有問題的蛋的退櫃、銷毀等費用都要從這3800萬扣除，約莫會扣除800-900萬不等。

農業部長陳吉仲表示，巴西蛋進口後會以每顆平均產地價4.29元賣出，8814萬顆共計約3.78億，中央畜產會在3－7月支出費用約7.07億（回補超思代墊支出＋服務手續費），扣除後的3.29億為農業部要吸收的差額；而關稅加營業稅為政府收入，因此吸收價差扣除政府收入，政府實際支出只有1.55億，相當於平均每顆蛋的價差吸收只有1.76元。

陳吉仲強調，每顆吸收1.76元看似不多，但在飆漲的黑市價格和缺蛋上卻能有效解決，這樣的效益是可見的。