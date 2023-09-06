針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日上午召開記者會，除了公布畜產會和貿易商「超思」所有合約資料外，針對國民黨前立委邱毅、立委參選人徐巧芯等人指稱進口雞蛋是「謀財害命」一事，陳吉仲也直言「今天就會提告」。對此徐巧芯也馬上回擊，表示「要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」

徐巧芯表示，2020年大選時陳吉仲被多次指控抄襲，他生氣要提告，結果如何？「這次他又為了護航超思，使出一樣的假動作，聲稱要告我。來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」徐巧芯直言，陳吉仲自己承認了當時的農委會超思的採購上支出了三億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」。

徐巧芯直言，若是真的上了法庭也正合她的意，並且會向農業部要求提出更多資料。徐巧芯指出，包含每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，以及每一批超思的蛋的價格；除了要求超思的負責人出面說明，但她只佔股權比例0.2％（1000元），「所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，我要請真正的藏鏡人出來說明。」

徐巧芯更質疑，今年6月28日巴西禽流感爆發以後，為何政府沒有立即的動作暫停購入巴西蛋進口？一直等到八月驗出藥殘才停止下單？此外，畜產會付款給超思是向農業金庫借款，可能違反《銀行法》32、33條，「我會要求提供相關部會出示畜產會擔保品，那些農委會到現在仍然沒有說清楚的事，我們一起追查到底。」