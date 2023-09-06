巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）周一（4日）表示，2021年8月美軍撤出阿富汗時留下大量美製武器，這些裝備輾轉落入阿富汗武裝分子手中，再跨境流入伊斯蘭激進組織巴基斯坦塔利班運動 （Tehreek-e-Taliban，TTP，以下簡稱巴塔）手上，給巴國政府帶來安全方面的挑戰。

過去，巴塔一直將其組織對清真寺、學校或市場的襲擊，描述為與安全部隊的戰爭，而非針對巴基斯坦人民的襲擊。作為阿富汗塔利班的一個分支，這2個組織皆屬伊斯蘭教遜尼派，也都被多國列為恐怖組織。不過，巴基斯坦的這群神學士在2007年底脫離阿富汗塔利班自成一派，兩者雖然有著相似的激進意識形態，但實際上卻是相互獨立、無隸屬關係。

​​近年來，巴塔及其他激進組織的襲擊在巴基斯坦西北部再次抬頭。阿富汗塔利班於2021年重新控制阿富汗後，巴國前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）向一直躲藏在邊境的武裝分子提供了返家園安頓下來的機會，但前提是他們放下武器。

武裝分子返回家園後卻不同意交出武器 ，導致與伊姆蘭汗建立的對話破局。隨著伊姆蘭汗被罷免，新上台的政治和軍事領導人不同意武裝分子的要求，並停止與巴塔對話，致使巴塔在去年11月又展開新的攻擊。

巴基斯坦政府早前表示，正規軍已準備好對付武裝分子，但警方仍沒有足夠的裝備來對抗訓練有素、裝備精良的叛亂分子。巴基斯坦民眾也不相信政府對抗武裝分子的能力，批評這種行為已經持續了20年，並未得到任何實質性改善。

根據美國國防部去年發布的評估報告，超過70億美元的美國軍事裝備留在阿富汗，包括飛機、軍用車輛和通訊等設備。巴基斯坦看守總理卡卡爾表示，美軍遺留的武器增強了巴塔的火力，包括配備激光瞄準系統的槍械，讓巴塔成員能從更遠處瞄準安保人員，而巴塔最近數月針對巴基斯坦安全部隊的攻勢亦有所增加。