憲兵快反連已汰換成新型重機「印地安挑戰者」，將於9月24日在新竹湖口營區首度公開對外亮相，屆時憲兵快反連將帶來精采操演，同時驗證官兵平日訓練成果，憲指部歡迎民眾一同共襄盛舉。

憲兵快反連新重機亮相。（軍聞社記者周昇煒攝）

憲兵快反連官兵抵達指定位置後手持紅隼火箭彈瞄準目標。（軍聞社提供）

據《軍聞社》報導，為強化首都衛戍作戰能量，憲兵指揮部汰換原有「皇家之星」重機，招標採購印地安挑戰者重機及相關附屬配備，提升憲兵第202指揮部快速反應連裝備效能，強化突發狀況應處效能及整體作戰效益。

憲兵202指揮部表示，新型重機「印地安挑戰者」整體具備「編裝模組化、機動速度快、任務彈性大」的特性，配合人員使用紅隼反裝甲火箭，更可發揮強大火力壓制敵軍，確保中樞安全。

在9月24日營區開放活動中，也將透過各種隊形變換，展現機車特性與官兵人車一體的操作技巧。營區開放操演中，將呈現分列式、箭頭、直線交錯、V型交錯、大雁式、MP字樣等各種隊形，歡迎民眾參與營區開放活動，為快反連的官兵弟兄姐妹們加油，也給所有參與的國軍官兵支持與鼓勵。

值得一提的是，營區開放過程中雖無法展現快反連官兵在城鎮作戰中的操作與應用技巧，但單位於採訪時，特別模擬官兵騎乘重型機車快速穿梭城鎮巷道，抵達戰術位置後手持建制武器瞄準敵方，完成目標擊毀，充分展現憲兵快反連機動作戰能力。