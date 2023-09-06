美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）結束訪問大陸的行程返美，受訪時強調溝通對於美中貿易的重要性，她也透露，出訪前有與上百家美國企業的執行長見面，大家都「迫切希望」與大陸進行對話，但話鋒一轉，雷蒙多強調絕對不會出售先進半導體給大陸。

CNBC報導，雷蒙多上周接連訪問上海與北京，並與政府官員見面，成為五年來第一位訪問大陸的美國商務部長，雷蒙多返回美國後接受知名主持人克萊默（Jim Cramer）訪問，她強調美國企業對於在大陸發展事業有許多擔憂。

雷蒙多喊話，「美國企業在大陸需要一個公平的競爭環境，因為許多人擔心他們的公司遭到突襲或政府不可預測的行動。」

雷蒙多解釋，商務部是美國企業的發聲筒，必須找到一些實際的、具有可行性的解決方案，「我必須傳達給大陸政府，給他們一個機會去改變或採取一些行動。」

不僅如此，雷蒙多強調在不傷害國家安全的前提下，不讓美中經濟脫鉤是非常重要的一件事，「我們必須盡可能的發展業務，進行對話與溝通，但是絕對不能傷害國家安全。」

此外，美國也不太可能放鬆對大陸先進半導體設下的出口管制措施，雷蒙多說：「我們不能讓它落入大陸軍方手中，就連我們都有一點害怕人工智慧帶來的殺傷力。」